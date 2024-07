Calciomercato Roma, è fatta per Le Fée: operazione da 23 milioni. Domani visite mediche e firme

Enzo Le Fée vicinissimo alla Roma. Dopo Buba Sangaré potrebbe essere lui il secondo acquisto ufficiale in casa giallorossa, un rinforzo che migliorerebbe tecnicamente e qualitativamente il centrocampo di Daniele De Rossi in vista della prossima stagione. Questi tutti gli aggiornamenti di giornata.

LIVE

21:22 – Secondo il quotidiano sportivo sarebbe praticamente fatta per l’arrivo di Enzo Le Fée a Roma. Le cifre sarebbero quindi confermate: 23 milioni più bonus al Rennesper il primo vero investimento di Florent Ghisolfi come nuovo d.s. giallorosso.

Fonte: corrieredellosport.it

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

20:22 – Chiusura della trattativa confermata anche dal portale francese, secondo cui il giocatore dovrebbe raggiungere la Capitale nelle prossime ore per sostenere le visite mediche tra lunedì e martedì. Pronto un contratto quinquennale per il centrocampista.

Fonte: leparisien.fr

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

19:40 – Anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano conferma la chiusura imminente dell’affare tra Rennes e Roma per Enzo Le Fée. Mancherebbero ormai solo gli ultimi dettagli per un investimento di 23 milioni complessivi.

??? AS Roma are closing in on deal to sign Enzo Le Fée from Rennes, here we go soon!

Final details being sorted then one more talent set to join AS Roma for their project.

Total fee will be around €23m.

⏳?? pic.twitter.com/WIIlVmJ9bx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2024