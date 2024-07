Calciomercato Roma, Dovbyk vuole i giallorossi: accordo sul contratto. Pronta offerta da 32 milioni più bonus al Girona

La Roma ha messo nel mirino Artem Dovbykper il ruolo di centravanti e sta tentando il sorpasso sull’Atletico Madrid. L’attaccante del Girona ha aperto al trasferimento in giallorosso e Daniele De Rossi lo ha chiamato ripetutamente per convincerlo ad accettare la proposta del club. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta.

LIVE

23.30 – Fabrizio Romano torna a parlare del tema Dovbyk in serata: la Roma e gli agenti dell’attaccante hanno già trovato un accordo sul contratto da ieri sera e ora l’ucraino vorrebbe vestire la maglia giallorossa dopo aver parlato con i dirigenti romanisti e De Rossi. Roma e Girona sono in contatto per trovare un accordo sui costi dell’affare.

???? AS Roma and Artem Dovbyk’s agents have already discussed contract terms, as Ukrainian striker said yes to the move yesterday night.

He’s keen on joining AS Roma after talks with club’s board and manager de Rossi.

AS Roma and Girona, in contact to discuss fee package. pic.twitter.com/JuteAs7yPv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2024