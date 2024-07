As Roma: svelata la maglia ‘Home’ 2024/25. Anche pantaloncini e calzettoni saranno rossi (FOTO)

Dopo le varie anticipazioni, oggi viene svelata ufficialmente la maglia ‘Home’ della Roma per la stagione 2024/25. L’essenza di Roma, scrive il club sui social, lanciando le prime immagini della divisa realizzata da Adidasbasandosi su riferimenti di Campo Testaccio, come raccontato ieri nella presentazione dedicata alla stampa.

La palette dei colori riprende il rosso scuro e l’oro che caratterizzava uno degli abbonamenti dei primordi, a cavallo tra il 1933 e il 1934. La maglia presenta una base rosso scuro, con l’aggiunta di sottili righe oro e di un rosso più intenso sulla parte frontale. Il logo del club è applicato all’altezza del cuore con l’adozione della stessa gradazione di rosso presente nella maglia. Dal design a girocollo, partono sulle spalle le tre strisce simbolo del brand in versione dorata. Sul retro del colletto, compare il dettaglio “A.S. Roma”, anch’esso ripreso dalle tessere degli abbonati Anni ’30. Il design maglia scelto per la maglia vuole essere un omaggio al DNA del club e alla sua connessione con il quartiere di Testaccio, in un elegante tributo al passato, la cui forma viene però rivista secondo i canoni contemporanei. Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni a colore dominante rosso scuro e dettagli oro. Il nuovo kit sarà indossato per la prima volta sul campo in occasione dell’amichevole che i giallorossi disputeranno il 22 luglio a Kosice, in Slovacchia.

https://x.com/officialasroma/status/1813850796284391564?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A