St. George’s Park la sede del ritiro

(A. DI CARLO) – Da Brighton a Burton il passo appare breve. Ma vi assicuriamo che non lo è affatto, visti i 274 km che distanziano le due località. (…) Infatti, salvo clamorosi ripensamenti o intoppi, l’enigma è stato finalmente risolto, la location a breve sarà svelata con tanto di programma: dopo aver lavorato per più di 20 giorni a Trigoria, i giallorossi al gran completo si sposteranno nella Coverciano inglese. Avete letto bene, infatti la Roma dei Friedkin ha scelto il St George’s Park National Football Centre come sede del proprio ritiro estivo. Si tratta della casa del calcio inglese, dove le 27 selezioni (maggiori e giovanili, sia maschili che femminili) preparano i grandi appuntamenti. Ma non solo visto che negli ultimi anni ha ospitato la bellezza di 150 squadre, e non solo calcistiche: dalla nazionale di rugby inglese a quella di Hockey, passando per quelle di Judo e nuoto. Il punto nevralgico dello sport inglese, i campi dove Bellingham e compagni hanno preparato la spedizione tedesca per Euro2024. All’interno del St. George’s Park la Roma di De Rossi troverà ogni possibile comfort. (…) : All’interno c’è una fornitissima sala allenamento, una sala dedicata all’idroterapia e diverse altre facilities che rendono il St. George’s Park un centro sportivo davvero all’avanguardia. A pochi chilometri da Birmingham, quindi, la Roma cercherà di sfuggire al caldo della Capitale a pochi giorni dall’inizio della stagione. Infatti il gruppo giallorosso partirà alla volta dell’Inghilterra per i primi di agosto, per tornare poi alla base una decina di giorni dopo. Molto probabile, inoltre, che nel periodo di permanenza nel Regno Unito possa esserci spazio per un paio di amichevoli con squadre inglesi. (…)

Fonte: IL ROMANISTA