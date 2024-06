Roma, meeting di mercato a Trigoria: hanno partecipato anche Dan e Ryan Friedkin

Sono giorni intensi a Trigoria con tutto il club coinvolto per decidere in che direzione muovere il mercato della Roma. Come riportato da Sky Sport, al centro sportivo giallorosso oggi si sono tenute diverse riunioni con la presenza di Ghisolfi, Lombardo, Lina Souloukou e De Rossi. Il tecnico giallorosso sarà centrale in ogni scelta, interpretando il ruolo di un vero e proprio manager all’inglese. Sono intervenuti anche Dan e Ryan Friedkin. Il focus sarà in un primo momento sul fronte uscite con la volontà di piazzare gli esuberi e i giocatori non al centro del progetto. Solo dopo ci si muoverà su alcuni acquisti mirati.