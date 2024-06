Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Betis vuole Llorente a titolo definitivo. I giallorossi puntano al rinnovo del prestito

C’è anche Diego Llorente nella lista del Betis per rinforzare la difesa. Come riportano dalla Spagna, il calciatore di proprietà del Leeds, negli ultimi 18 mesi in prestito alla Roma, è infatti un obiettivo concreto per il reparto arretrato del club andaluso. Il Betis vorrebbe lo spagnolo a titolo definitivo, proponendogli un contratto pluriennale. La Roma, dal suo canto, spingerebbe invece per un nuovo prestito dell’ex Real Madrid, a cui non dispiacerebbe proseguire l’esperienza nella Capitale.

Fonte: relevo.com

