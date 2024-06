Calciomercato Roma: accordo tra i giallorossi e Le Fee, manca l’intesa con il Rennes. Rifiutata un’offerta da 15/18 milioni

La Roma vuole rivoluzionare il centrocampo in vista della prossima stagione e il nuovo nome nella lista dei desideri è Enzo Le Fee. Il classe 2000 del Rennes è stato acquistato nell’estate del 2023 per 20 milioni di euro e ha un contratto fino al 2028, ma la sua permanenza in Bretagna è tutt’altro che scontata.

16:36 – Anche Gianluca Di Marzio conferma la notizia lanciata da Le Parisien: la Roma ha l’accordo con Le Fee, mentre l’intesa con il Rennes non è stata ancora raggiunta.

16:25 – Secondo Filippo Biafora de Il Tempo, l’offerta presentata dalla Roma è di circa 15 milioni di euro. Non c’è ancora l’accordo tra le parti.

L’#ASRoma ha presentato un’offerta da una quindicina di milioni per Enzo #LeFée, confermata l’indiscrezione de @le_Parisiensull’interesse per il giocatore dello #StadeRennes. Ghisolfi sta lavorando per regalare il centrocampista a De Rossi, ma non c’è ancora l’accordo@tempowebpic.twitter.com/v2oDXWvjId — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 27, 2024

16:20 – Confermato l’interesse della Romaper Le Fee. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, il centrocampista è uno dei calciatori seguiti dai giallorossi e il suo profilo è una pista concreta. Al momento non c’è ancora un accordo tra i club, ma le parti sono al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione.

La Roma è alla ricerca di un centrocampista è nelle ultime ore ha preso forza il profilo di Enzo Le Fée del Rennes, come anticipato da LeParisien. L’interesse è concreto ed è uno dei calciatori in lista. Non c’è ancora un accordo tra i due club, le parti sono al lavoro per… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 27, 2024

15:36 – Arrivano ulteriori aggiornamenti sul futuro di Enzo Le Fee. Secondo quanto riportato dal portale francese, il centrocampista ha già un accordo con la Roma per il contratto, ma la trattativa è ancora lontana dalla chiusura poiché i due club hanno appena avviato i contatti. I giallorossi hanno presentato un’offerta da 18 milioni di euro, ma i rossoneri hanno rispedito la proposta al mittente.

15:18 – Florent Ghisolfi, responsabile dell’area tecnica della Roma, conosce molto bene Le Fee, dato che lo ha avuto nel Lorient. Anche Daniele De Rossi apprezza particolarmente il calciatore, soprattutto per la sua grande capacità nel ricoprire quasi tutti i ruoli del centrocampo.

