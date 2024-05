Spinazzola, lesione al flessore: stagione finita e addio alla Roma più vicino

La storia romanista di Leonardo Spinazzolarischia di essersi conclusa con l’eliminazione europea di giovedì scorso a Leverkusen. L’infortunio riportato in Europa League ha infatti decretato la fine anticipata della stagione del terzino giallorosso […]. Come detto però ad essere finita anticipatamente potrebbe non essere soltanto la stagione attuale. Spinazzola ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e – al momento – non risultano sviluppi o trattative in chiave rinnovo. Dunque, in attesa della nomina del nuovo direttore sportivo, il terzino si sta dirigendo lentamente verso la fine del suo accordo con il club dei Friedkin. E se, a meno di sorprese nei prossimi giorni, venisse confermata la volontà del club di non estendere il contratto, la semifinale di Europa League in Germania sarà stata l’ultima apparizione di Spina con la maglia della Roma. […]

Fonte: gazzetta.it

