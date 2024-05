Roma in partenza per Bergamo: out Dybala. La Joya non ha superato i test fisici

Dopo l’allenamento odierno, la Roma è in partenza per Bergamo. Domani sera, infatti, i giallorossi si giocheranno tantissimo nella sfida contro l’Atalanta di Gasperini, fresca finalista di Europa League. I giallorossi sono partiti alla volta della città lombarda nel pomeriggio. Non è partito con la squadra Paulo Dybala, assente anche nell’allenamento odierno. Non prendere parte alla sfida contro i nerazzurri nemmeno Leonardo Spinazzola.

https://x.com/officialasroma/status/1789312334902567196?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A

Come scrive Gianluca DI Marzio, Dybala non ha superato i test fisici dopo il problema all’adduttore. Non è da escludere che la Joya possa raggiungere i propri compagni nella giornata di domani, a poche ore dall’inizio del match, ma al momento è un’opzione alquanto inverosimile.

Fonte: pazzidifanta.com

