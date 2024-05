Roma-Genoa, Strootman: “Qui i 5 anni più belli della mia carriera, i tifosi mi hanno sempre sostenuto. Il mio futuro? Potrei smettere”

Nonostante il suo status di avversario sul campo, Kevin Strootman è rimasto tuttora molto legato ai colori giallorossi. Lo hanno dimostrato infatti gli applausi dei tifosi al momento della sostituzione durante Roma-Genoa e il saluto dell’olandese alla Curva Suddopo il fischio finale. Al termine della partita il centrocampista rossoblù ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

STROOTMAN A DAZN

Hai ancora la Roma nel cuore?

“Certo, ho vissuto 5 anni fantastici qua. Purtroppo non sono riuscito a dare il massimo a causa degli infortuni, ma i tifosi mi hanno sempre sostenuto, anche quando sono andato via. Qua mi vogliono bene, mi manca tanta la Roma, ho vissuto i 5 anni più belli della mia carriera”.

100% di passaggi riusciti oggi.

“Negli ultimi anni sono stati più una ‘lavatrice rotta’, ma ho sempre provato a dare tutto. È stato speciale aver giocato all’Olimpico la mia penultima partita con il giocatore”.

Come proseguire la tua carriera?

“Ancora non lo so, ci penserò in vacanza. Devo dare sempre di più per non stare male, se non riuscissi a essere più a un certo livello potrei smettere”.

Ti sei arrabbiato perché alcune volte sei stato in panchina?

“Gilardino è un grande allenatore, ma quando mi mette in panchina non sono l’uomo più felice del mondo (ride, ndr). Questo Genoa ha dimostrato tanto in fase di possesso, abbiamo giocatori forti. Conosco la mia posizione, altri hanno fatto meglio di me ed è giusto stare in panchina. Ma se uno è felice di stare in panchina vuol dire che è arrivato il tempo di smettere. Il mister ha fatto le scelte giuste, quando la squadra vince il mister ha sempre ragione”.

Farai l’allenatore?

“Non credo, ma non si sa mai”.

Che ti ha detto De Rossi dopo il fischio finale?

“Mi ha detto di andare sotto la Curva Sud, poi mi ha chiesto se avessi voluto fare il giro di campo con la Roma. Per me sarebbe stato un troppo, ma ho voluto comunque salutare i tifosi che mi hanno sempre sostenuto. È stato un momento emozionante, è venuto anche mio fratello dall’Olanda per vedere questa partita. È stata una serata speciale. Daniele è Daniele, non devo aggiungere altro”.