Roma-Genoa, EL SHAARAWY: “De Rossi un leader, felici di averlo qui. Rimpianti? Gli scontri diretti”

La Roma chiude la sua stagione allo Stadio Olimpico con una vittoria: i giallorossi battono 1-0 grazie ad un gol di Lukaku il Genoa nella penultima giornata di campionato. Dopo il successo il giallorosso Stephan El Shaarawyha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

EL SHAARAWY A DAZN

Non avete fallito il match point per il sesto posto.

“È quello che ci aveva chiesto Daniele (De Rossi, ndr). Se ci fosse stata una piccola possibilità avremmo dovuto prenderla e oggi era importante e doveroso vincere per questo pubblico che non ci ha mai lasciato”.

Cosa sta dando De Rossi?

“Tanto, anche se allena da poco. Ha grande esperienza, è un leader e siamo felici di averlo con noi. Ci godiamo questa vittoria, che è arrivata in un finale di stagione un po’ complicato”.

I tuoi rimpianti?

“Negli scontri diretti avremmo potuto fare qualche punto in più. In Europa abbiamo sfiorato l’impresa. Oggi non dovevamo perdere o pareggiare, siamo contenti di aver concluso così”.

Motivo in più per tifare Atalanta.

“Noi abbiamo fatto il nostro, ora vediamo come andrà”.

EL SHAARAWY AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Una vittoria prima di tutto importantissima per il sesto posto e poi perché era doveroso chiudere bene nei confronti di questo pubblico, che è stato magnifico quest’anno e negli anni scorsi non ci ha mai mollato ed è sempre stato al nostro fianco. Questa vittoria è anche per loro”.

Sei uno che ha avuto grande continuità, manca ancora una gara ma qual è il tuo bilancio personale?

“Sicuramente quest’anno a livello di continuità di prestazioni e minutaggio è stato migliore rispetto agli anni passati. A livello realizzativo in qualcosa sono mancato, durante la carriera era successo poche volte di giocare così tanto e segnare meno. A livello di prestazione però penso di aver sempre dato il massimo e di questo sono contento”.

Vi siete stretti attorno a De Rossi, la vittoria di stasera con un uomo in meno dimostra il grande carattere di questa squadra.

“Sì, uno spirito che abbiamo sempre avuto, nei momenti di difficoltà abbiamo fatto gruppo. Con grande determinazione ci siamo difesi quando serviva e oggi lo abbiamo dimostrato uno in meno, è sempre stata una nostra caratteristica presa anche dall’allenatore passato. Oggi ci voleva per chiudere bene, per la piazza e per tutto, siamo soddisfatti di questa vittoria”.