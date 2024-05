Nizza, il presidente Rivere: “Ghisolfi va alla Roma, è fatta. Ci ha chiesto di andarsene e abbiamo accettato”

Ora c’è la conferma definitiva: Florent Ghisolfi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente del Nizza Jean-Pierre Rivere nel postpartita di Lille-Nizza, gara valida per l’ultima giornata di Ligue 1: “Ghisolfi va alla Roma, siamo contenti per lui. Abbiamo passato dei bei mesi con lui sul piano umano ed è una cosa che apprezziamo molto, gli auguriamo il meglio. È fatta, ci ha chiesto di andarsene e lo abbiamo accettato – le parole del numero uno del club in zona mista -. Quando un uomo ha l’opportunità di passare a un livello superiore in campo lavorativo, devi lasciarlo andare e augurargli il meglio. E questo vale anche per il calcio. Il suo passaggio alla Roma dimostra che non abbiamo fatto una cattiva scelta nel prenderlo”.

