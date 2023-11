Roma-Lecce, AZMOUN: “Sensazione incredibile, abbiamo mostrato carattere”

Allo Stadio Olimpico la Roma ribalta il Leccein pieno recupero e vince 2-1 grazie ai gol di Azmoun e Lukaku. Dopo la gara l’attaccante iraniano, che ha siglato il gol del pareggio al 92′, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

AZMOUN A DAZN

Che emozioni stai provando?

“È stata una partita difficile, lo sapevamo. Nel finale non abbiamo perso concentrazione e abbiamo mostrato carattere. È il giusto premio davanti ai tifosi”.

Il primo gol in Serie A?

“Incredibilmente bello, ho aspettato questo momento. Ho lavorato tanto. Amo questa squadra e questa città, mia figlia è nata qui”.

Una dedica?

“Alla mia famiglia”.

Questa squadra non muore mai.

“Sì, abbiamo carattere. Dimostrarlo è il modo migliore per ripagare questo fantastico pubblico”.

AZMOUN A ROMA TV+

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e tutti eravamo concentrati per vincerla. Abbiamo mostrato il carattere, tutti meritiamo questa vittoria non solo io, questi tre punti sono per la squadra e per i tifosi che ci sostengono. Il mio lavoro è aiutare la squadra sia quando inizio la gara da titolare sia quando entro dalla panchina. Grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato a segnare il mio primo gol in giallorosso, è stato fantastico e sono felice. Il gol? Non so descrivere le mie sensazioni, è incredibile, voglio segnare ancora”.