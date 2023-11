Lazio-Roma, RUI PATRICIO: “Pareggio giusto. Grazie ai tifosi, sono fantastici” (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico il derby termina in parità: finisce 0-0 tra Lazio e Roma la sfida valida per la 12esima giornata di campionato. Dopo il match il portiere giallorosso Rui Patricio ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

RUI PATRICIO AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Un grande derby, come sempre. L’ambiente era fantastico con l’appoggio dei nostri tifosi. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi perché sono troppo bravi. La partita è stata difficile contro una buona squadra, abbiamo fatto di tutto per vincere e non abbiamo vinto, ma è stato un pareggio giusto per tutte e due le squadre”.

Hai fatto parate importanti nel primo tempo, nel secondo la Roma avrebbe potuto vincere.

“Penso che tutti abbiamo fatto del nostro meglio. Dobbiamo continuare ad allenarci bene, adesso c’è la sosta ma dopo dobbiamo continuare a lavorare per vincere le partite”.

https://x.com/officialasroma/status/1723809014666924123?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A