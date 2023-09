Lista UEFA: esclusi Azmoun e Kristensen, presenti gli infortunati Abraham e Kumbull

L’attesa è terminata. Entro la mezzanotte odierna la Roma dovrà consegnare alla UEFA la lista dei calciatori convocabili per le sei partite valide per la fase a gironi dell’Europa League 2023/24. In attesa dell’ufficialità, spuntano le prime indiscrezioni: secondo quanto riferito da Jacopo Aliprandi, giornalista del Corriere dello Sport, i nuovi acquisti Sardar Azmoun e Rasmus Kristensen non rientreranno nell’elenco. I due sarebbero stati esclusi a causa delle restrizioni imposte dalla UEFA in seguito all’accordo siglato dai giallorossi per il rispetto del Fair Play Finanziario.

Secondo Simone Valdarchi, giornalista de Il Romanista, sarebbero presenti nella lista anche gli infortunati Tammy Abraham e Marash Kumbulla.