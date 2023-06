Calciomercato Roma, dalla Francia: Aouar ha firmato coi giallorossi fino al 2028, nelle prossime ore l’ufficialità. Il Lione lo saluta sui social (VIDEO)

Il primo colpo della Roma per la stagione 2023/24 ha il nome di Houssem Aouar, centrocampista del Lione che tra meno di un mese sarà svincolato. Come riportano in Francia, l’algerino che quest’anno ha totalizzato 18 presenze e un gol con il Lione, ha firmato un lungo contratto con la Roma e nelle prossime ore è attesa l’ufficialità dell’accordo.

Fonte: Lequipe.fr

Contratto che in Francia viene definito “lungo” ma che il giornalista Fabrizio Romano, in un tweet, specifica essere fino al 2028.

In attesa dell’ufficialità del suo arrivo alla Roma, il Lione ha saluto Houssem Aouar con un post su Twitter, accompagnato da un video di ringraziamento. Questo il testo scritto dall’account della società francese: “Un figlio del club, arrivato nell’Academy dell’OL all’età di 11 anni nel 2009, si appresta a vivere nuove sfide, dopo 233 partite in rossoblù! Grazie e buona continuazione”.

https://twitter.com/fabrizioromano/status/1655193856671883264?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A