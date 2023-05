Trigoria, fiducia Dybala per Budapest: allenamento individuale e fisioterapia (VIDEO)

Emergono importanti novità per quanto riguarda le condizioni di Paulo Dybala, assente dai convocati per la sfida di campionato contro la Fiorentina. Come riportato dal giornalista Paolo Assognal’argentino si è allenato individualmente questa mattina e nel pomeriggio ha svolto fisioterapia insieme a Pellegrini, che però resta sicuro di giocare la partita di mercoledì.

Il dolore alla caviglia sinistra si è ridotto, dunque aumentano le speranze di vedere la Joya in campo per la finale di Budapestcontro il Siviglia del 31 maggio.

Fonte: sport.sky.it

