Calciomercato Roma: quattro squadre di Premier su Smalling, ma per il rinnovo è solo questione di tempo

Sirene inglesi per Chris Smalling. Secondo quanto riferito da oltremanica, sulle tracce del centrale inglese ci sarebbero ben quattro squadre di Premier League. Fulham (dove ha anche giocato), Everton, Leicester e West Ham stanno monitorando la situazione tra l’ex Manchester United e la Roma, in attesa di capire gli sviluppi legati al suo rinnovo.

Fonte: 90.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

La fumata bianca per il rinnovo di Chris Smalling, però, è destinata ad arrivare. Lo rivela la testata specializzata nelle trattative, che spiega come la prossima sosta di marzo sarà decisiva per la firma sul prolungamento del contratto da parte dell’inglese. Smalling, infatti, ha ribadito la sua volontà di rimanere a Roma, ma vuole un rinnovo biennale, non previsto nell’opzione che potrà esercitare alla 29esima presenza in giallorosso. La distanza tra società e giocatore c’è anche riguardo lo stipendio che percepirebbe l’inglese, il quale vorrebbe mantenere lo stesso accordo relativo a questa stagione, nella quale sta guadagnando circa 3,5 milioni netti. Un’intesa potrebbe essere raggiunta sui 2,5 milioni più bonus.

Fonte: calciomercato.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE