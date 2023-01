Zaniolo, arriva la decisione della proprietà: escluso dal progetto tecnico. Previsti provvedimenti disciplinari

In casa Roma tiene banco la questione legata al futuro di Nicolò Zaniolo: è scontro totale tra società e giocatore, che vuole lasciare la capitale, dopo il rifiuto del Bournemouth. Ieri sera, inoltre, il giocatore è stato anche inseguito, insultato e minacciato da alcuni tifosi nei pressi di Casal Palocco. Gli sviluppi sul futuro del classe ’99:

LIVE

23:00 – L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà conferma il tentativo del Leeds per Zaniolo, ma la Roma non ha accettato la formula del prestito con diritto di riscatto. I giallorossi infatti hanno chiesto l’obbligo a condizioni molto favorevoli per un totale di 30 milioni.

Fonte: alfredopedulla.com

22:00 – Nicolò Schira rivela che Zaniolo ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Leeds, ma la Roma chiede l’obbligo di riscatto. Inoltre, in caso di cessione, la società giallorossa proverà ad affondare il colpo per Tadic, che ha già trovato un accordo di due anni e mezzo con i capitolini.

Unlike Bournemouth’s bid Nicolò #Zaniolo would accept #Leeds, which have offered a loan with option to buy (the same formula used with #Juventus for #McKennie’s deal) to #ASRoma, which ask an obligation to buy. Talks ongoing. #transfers #LUFC https://t.co/p87nI9gnn7 — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2023

21:50 – Il sito che si occupa di calciomercato specifica che il Leeds sarebbe intenzionato a offrire un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo dopo un certo numero di presenze. Zaniolo però spera in un rilancio del Milan.

Fonte: calciomercato.com

21:49 – Come riportato da Filippo Biafora, il Leeds si è fatto avanti per Zaniolo, ma la Roma non ha preso in considerazione la proposta poiché vuole cedere il calciatore a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

20:50 – Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Leeds ha allacciato i contatti per acquistare Zaniolo.

19.20 – Nicolò Zaniolo da oggi è fuori dal progetto tecnico giallorosso: è quanto ha deciso la proprietà dei Friedkin sull’attuale 22 giallorosso. Inoltre, nei prossimi giorni verranno presi dei provvedimenti disciplinari. I Friedkin non saranno più disponibili a negoziare su un punto: la Roma avrà la priorità su tutto e su tutti.

Se la prossima estate dovesse arrivare un’offerta pari a quella del Bournemouth, il giocatore verrà ceduto. Non verranno accettate offerte inferiori a quella del club inglese in questi ultimi giorni di mercato. In caso contrario, resterà a Roma e fuori dal progetto. Lo riporta il sito sportivo.

Fonte: gianlucadimarzio.com

18.15 – Secondo le informazioni del sito dedicato alle trattative, il Lipsia ha offerto 2,5 milioni più bonus al calciatore ed è pronto ad assicurarsi Zaniolo in prestito con obbligo di riscatto da circa 27 milioni. Il giocatore riflette ma l’offerta del Bournemouth resta migliore: 4 milioni a stagione al calciatore e circa 30 milioni per la Roma più il 10% sulla futura rivendita. Se si dovesse concretizzare l’addio, la Roma proverebbe a cercare il sostituito con il profilo di Ziyech in vantaggio.

Fonte: calciomercato.com

13.45 – Dopo Milan, Bournemouth e Siviglia, in queste ultime ore spunta una nuova pretendente per Nicolò Zaniolo. Come scrivono dalla Germania, infatti, per il classe ’99 giallorosso spunta l’interesse del Lipsia. Il club della Red Bull infatti deve sostituire l’infortunato Dani Olmo, che sarà out per diverse settimane. Nei giorni scorsi i tedeschi avrebbero chiesto informazioni per il numero 22.

Fonte: Bild.de

