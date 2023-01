SPEZIA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Torna Ibañez, El Shaarawy dal 1′

Dopo la vittoria con la Fiorentina, la Roma fa visita allo Spezia nella 19a giornata di campionato senza i tifosi al seguito – dopo il divieto del Viminale a seguito degli scontri con gli ultras del Napoli sull’A1 – e Nicolò Zaniolo, che non si è resto disponibile per la convocazione ed è al centro delle voci di mercato. Per la sfida in scena al Picco, alle 18.00, José Mourinho ritrova Ibañez dopo la squalifica e lo schiera nel terzetto difensivo con Mancini e Smalling, a centrocampo spazio a Cristante e Matic. Davanti il tecnico rilancia El Shaarawy, complici le non perfette condizioni di Lorenzo Pellegrini che si accomoda in panchina: il Faraone e Dybalasupportano Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA: Dragowski; Amian, Hristov, Caldara; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Gyasi, Verde.

All.: Gotti.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

All.: Mourinho.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Cecconi – Bercigli. IV uomo: Pezzuto. VAR: Fabbri. AVAR: Manganiello.