Calciomercato Roma: oggi contatto Milan-ag. Zaniolo. Pronto un prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto a 22 in caso di qualificazione in Champions

Nonostante la convinzione di José Mourinho di avere a disposizione Zaniolo fino al termine della stagione, continuano a correre voci sulla sua partenza già in questa finestra di mercato. Il numero 22 è cercato dal Tottenham, ma nelle ultime ore si è inserito con grande prepotenza il Milan. Ecco gli aggiornamenti live sulla trattativa.

21:36 – Nonostante l’interesse di Tottenham e Milan, la Roma (almeno per il momento) continua a fare muro: Zaniolo andrà via solamente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto sicuro.

L’eventuale proposta del Milan non tenterebbe la Roma. Il problema, oltre alle cifre, riguarda anche la formula: i giallorossi non sono convinti dal prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

20:28 – Il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, rivela che nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri tra il Milan e la Romaper Zaniolo.

20:21 – Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, Zaniolo ha dato il suo gradimento totale per quanto riguarda l’eventuale trasferimento al Milan. I rossoneri potrebbero ricevere i soldi per pagare il prestito oneroso dalla cessione di Bakayoko: gli agenti del centrocampista sono gli stessi del numero 22 della Roma. Il francese è vicino all’Adana Demirspor e, in caso di addio, il ‘Diavolo’ si libererebbe del pesante ingaggio e girerebbe quella cifra nella trattativa con i giallorossi.

Fonte: calciomercato.com

20:15 – Secondo quanto riportato dall’edizione online del quotidiano, l’offerta che il Milan starebbe preparando sarebbe inferiore: 3 milioni per il prestito oneroso e l’obbligo di riscatto (legato alla qualificazione in Champions League) a 15 milioni più bonus. Il calciatore ha già accettato il trasferimento in Lombardia, ma ad oggi manca l’intesa tra i club. Le parti però potrebbero incontrarsi già nella giornata di domani, dato che il Milan sarà impegnato allo Stadio Olimpico per la gara contro la Lazio.

Fonte: corrieredellosport.it

19:50 – Il sito del quotidiano aggiunge ulteriori dettagli. Ecco la proposta che il Milan vuole formulare: prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto a 22 milioni, che si trasformerebbe in obbligo qualora i rossoneri arrivassero in Champions League. La Roma però chiede il riscatto senza condizioni. Per il momento non ci sono stati contatti diretti tra i club, ma potrebbero avvenire nelle prossime ore. La svolta sembra vicina.

Fonte: gazzetta.it

19:20 – Il sito del giornalista Gianluca Di Marzio riferisce che Zaniolo preferirebbe rimanere in Italia, motivo per cui il Milan ci sta provando già a gennaio. I rossoneri hanno contattato l’agente del calciatore nella giornata odierna e sono pronti a presentare un’offerta con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League, ma a una cifra non superiore ai 25 milioni di euro (bonus compresi). Starà alla Roma decidere cosa fare.

Fonte: Gianlucadimarzio.com