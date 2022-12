Tra i grandi assenti alla ripresa degli allenamenti della Roma, oltre ai nazionali, c’era anche Gini Wijnaldum. Come scrive Emanuele Zotti de La Gazzeta dello Sport, l’olandese è sbarcato a Roma nella mattinata del 12 dicembre, ma solo martedì tornerà a lavorare al centro sportivo. Si farà anche il punto sulle sue condizioni fisiche in vista della partenza per il Portogallo prevista per il 15 dicembre.

🇳🇱 Georginio #Wijnaldum è atterrato a Roma questa mattina: da domani sarà a Trigoria per ricomincerà a lavorare nel centro tecnico e fare il punto in vista della partenza per il Portogallo @Gazzetta_it #ASRoma pic.twitter.com/vqnB0t0AuE — Emanuele Zotti (@Ema_Zotti) December 12, 2022