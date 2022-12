Notizie confortanti per la Roma dal fronte Wijnaldum. L’olandese, infatti, nella seduta pomeridiana di oggi ha lavorato parzialmente con il gruppo. Per l’ex centrocampista del PSG anche i primi approcci con il pallone. Nei giorni seguenti continuerà ad alternare lavori in gruppo ed individuali.

