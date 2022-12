Dal Portogallo: Mourinho incontra la Federazione entro il 26 dicembre

Oggi terminerà la settimana della Roma in Portogallo, con la squadra che dopo la terza amichevole, contro il RKC (ore 16), ma Mourinho non farà rientro nella capitale insieme alla squadra. L’allenatore infatti resterà nel suo paese natale per trascorrere il Natale con la sua famiglia.

Ma non solo: come scrive il quotidiano portoghese, entro il prossimo 26 dicembre, Mourinho, rimasto in Portogallo per il Natale, ha un incontro fissato con Fernando Gomes, presidente della Federcalcio portoghese. Il tema non è di certo un segreto, con Gomes che ha individuato in Mourinho il principale obiettivo per la panchina del Portogallo dopo l’addio a Fernando Santos.

Fonte: Abola.pt

