Calciomercato Roma: il Portogallo insiste per Mourinho. Ipotesi doppio incarico viva, ma serve l’autorizzazione della società giallorossa

Il futuro di José Mourinho non è ancora deciso. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il cinquantanovenne ha un contratto con la Roma fino al 2024, ma il Portogallo è in forte pressing per averlo come commissario tecnico. La Federcalcio lusitana vuole una risposta in tempi brevi, ma difficilmente l’allenatore terminerà la sua avventura con i giallorossi. Qualora accettasse l’offerta, bisognerà infatti capire se la Roma fosse disposta a dare il via libera all’ipotesi del doppio incarico, dato che la società capitolina non appare intenzionata a privarsi di Mourinho.

Fonte: Sky Sport