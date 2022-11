Wijnaldum torna in gruppo a Natale

(A. AUSTINI) – «Non so se Wijnaldum sarà pronto alla ripresa del campionato a gennaio». Questa frase di Mourinho al termine del derby ha messo in agitazione i romanisti, spaventati da un possibile ritardo nel rientro dell’olandese. Ma in realtà la tabella di recupero aggiornata di «Gini» prevede il suo ritorno in gruppo intorno alla fine di dicembre, probabilmente dopo che la squadra tornerà dal Portogallo. Nei giorni attorno a Natale Wijnaldum riprenderà gli allenamenti con i compagni e cercherà di ritrovare la condizione in vista delle prime gare del 2023.

Difficilmente quella del 4 gennaio col Bologna, ma la sfida in programma cinque giorni dopo in casa del Milan appare ad oggi un obiettivo possibile. Dopo la rottura della tibia in allenamento, il centrocampista ha deciso di non operarsi e ha svolto una prima parte di riabilitazione in un centro specializzato in Olanda. Poi ha ripreso a lavorare a Trigoria, ha seguito le ultime partite della Roma in tribuna all’Olimpico e nei giorni scorsi è tornato in patria per festeggiare il suo 32° compleanno. Adesso è pronto a iniziare la lunga discesa finale. Mourinho e i romanisti lo aspettano a braccia spalancate.