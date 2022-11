Piace Ndicka in difesa, occhi su Kjaergaard e Kamada. E la Juve pensa ancora a Zaniolo

Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho già a gennaio. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la Roma è particolarmente inetressata a MauritsKjærgaard, centrocampista classe 2003 delSalisburgo. La sua valutazione si aggira intorno ai 15/20 milioni di euro. La prima scelta resta comunque Davide Frattesi, ma il Sassuolo non ha ancora aperto alla cessione.

Per quanto riguarda la difesa, un nome caldo è quello di Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte. La società tedesca chiede 10 milioni di euro per liberarlo già a gennaio, ma Tiago Pinto sta lavorando per abbassare la cifra sfruttando la situazione contrattuale del calciatore, che va in scadenza a giugno.

Capitolo terzino destro: Hector Bellerin è in pole per sostituire Rick Karsdorp, mentre Ivan Fresneda del Valladolidsarebbe un profilo per il futuro.

Qualche giorno fa, rispondendo sulla possibilità che in giallorosso arrivi un giocatore del Giappone, José Mourinho ha fatto un nome, quello del centrale di centrocampo, trequartista e pure seconda punta, Daichi Kamada.

Si tratta di un’ulteriore opzione per il centrocampo giallorosso tra gennaio e giugno. Il ventiseienne giapponese con l’Eintracht Francoforte ha un contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e al momento dalla Germania non arrivano notizie di un possibile prolungamento. Il fattore è il suo ingaggio, poiché a Francoforte guadagna meno di mezzo milione di euro netto a stagione, una cifra che può consentire a Pinto un rilancio importante.

Per capire perché Kamada è un obiettivo della Roma per il futuro, bisogna fare il nome di Mkhitaryan. L’armeno, soprattutto dopo l’infortunio di Wijnaldum, non è stato sostituito nella rosa giallorossa e il giapponese ha le caratteristiche per poterlo rimpiazzare.

Il suo eventuale arrivo (più a giugno che a gennaio) tutto fa meno che azzerare le possibilità di un ritorno a casa di Frattesi che rimane il primo obiettivo di Pinto. Il problema è quello di trovare il cash necessario per riportarlo a casa. Per questa ragione nel prossimo mercato di gennaio potrebbero partire Bove e Shomurodov, con il primo richiesto da Lecce e Sassuolo (valutazione 7-8 milioni) e il secondo da Torino, Cremonese e Bologna (valutazione 10).

Nicolò Zaniolo non è mai davvero uscito dai radar della Juventus e resta l’obiettivo numero uno, se ci saranno le condizioni, per il dopo Di Maria, ma tutto dipenderà dagli sviluppi della trattativa per il rinnovo di contratto con la Roma. L’appuntamento tra il suo agente e Tiago Pinto è slittato a gennaio, con la Juve alla finestra. La rincorsa all’azzurro non è ancora finita e anche Allegri aspetta.

