Albania-Italia, ZANIOLO: “Emozionante tornare a Tirana. La Nazionale va onorata”

Nicolò Zaniolo ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Albania-Italia, terminata con il punteggio di 1-3 per gli Azzurri. Il numero 22 della Roma è partito titolare ed è rimasto in campo fino al 77′, prima di essere stato sostituito da Fagioli. Queste le parole del giallorosso: “Tanta emozione giocare in questo stadio. Già da ieri mi è rivenuta in mente la gioia che ho provato alcuni mesi fa con la vittoria della Conference. Poi mi sono concentrato su oggi e quello che il mister mi ha chiesto. Ci siamo divertiti e siamo contenti della vittoria”.

Anche se oggi era solo un’amichevole.

“Amichevoli o partite ufficiali non ha importanza. Questa maglia va onorata in allenamento e in partita e dobbiamo sudare”.

Quanta delusione per non essere andati al Mondiale?

“Tanta delusione, dobbiamo guardare avanti e voltare pagina”.

Come ti sei trovato con i tuoi compagni di reparto?

“Mi sono trovato molto bene con Raspadori e Grifo : è molto facile giocare con loro”.

Fonte: Rai