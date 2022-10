Le PAGELLE di Roma-Betis 1-2: Dybala non basta. Spinazzola, errore letale. Zaniolo notte horror

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle dei calciatori di Roma e Betis al termine del match di Europa League:

-Roma-

RUI PATRICIO 6 – Più deciso e sicuro della sfida di San Siro. I due gol beffa del Betis non lo riguardano affatto.

MANCINI 6,5 – Tosto e concreto con la fascia da capitano. Denota la giusta aggressività quando serve, non ha colpe evidenti sui due gol subiti.

SMALLING 6,5 – Sempre determinante sui palloni alti, sempre baluardo quando c’è da lottare con intelligenza ed esperienza. Purtroppo stasera non è bastata la sua grandezza.

IBANEZ 6,5 – Nell’uno contro uno difensivo è insuperabile. Il suo ottimo momento di forma lo porta a volte anche ad esagerare nelle uscite palla al piede. Dorme solo sull’occasione del palo di Fekir.

CELIK S.V. – Nemmeno il tempo di entrare in partita e subito il crack nello scontro con Mancini.

MATIC 6,5 – L’ultimo, letteralmente, ad alzare bandiera bianca. Come accaduto a Milano nel secondo tempo alza i giri e sale con la pressione. Buono anche in palleggio e solido nei contrasti. Purtroppo però da solo non può bastare.

CRISTANTE 5 – Troppo lento in fase di riconquista, sempre alla ricerca della giusta distanza per accorciare su Canales e compagni. Ha sul destro la palla del vantaggio ma bada solo alla potenza colpendo in pieno Bravo. Non una gran serata per lui.

ZALEWSKI 5,5 – Nel primo tempo un paio di svarioni preoccupanti, soprattutto con un passaggio orizzontale che grida vendetta. Molto meglio quando c’è da mettere questa palla tagliata alle spalle della difesa che avrebbe meritato miglior fortuna in almeno un paio di occasioni. Finisce stanchissimo.

DYBALA 6,5 – L’unica luce dei tre davanti è la sua. Rigore impeccabile, sinistro potente al volo che solo un grande Bravo riesce a togliere da sotto la traversa. Con il passare dei minuti cala la condizione e inevitabilmente diminuisce il suo raggio d’azione. Alza bandiera bianca nell’ultimo quarto d’ora.

ZANIOLO 4 – Prima il gol divorato (forse in fuorigioco) sul passaggio illuminante di Zalewski (colpisce in pieno la traversa). Poi i tanti, troppi palloni persi per cercare di saltare tutti in dribbling. Infine un gesto di stizza che gli costa il rosso. Il quadro della sua prestazione è francamente allucinante, specie in una serata dove c’era un gran bisogno di lui. Rimandato.

ABRAHAM 5 – Purtroppo non riesce a tenere mai la palla girato spalle alla porta. Nella prima frazione, con il palleggio prolungato del Betis sarebbe servito un maggiore contributo da parte sua. Qualcosa di più nella ripresa ma nulla a che vedere con il trascinatore, specie in Europa, della scorsa stagione.

-Subentrati-

dal 5′ SPINAZZOLA 4,5 – Le sgroppate a testa alta sono un lontano ricordo. Al di là di un bel tunnel nella ripresa, lo si vede sempre troppo timido. La dormita sul gol di Luiz Henrique è disastrosa quanto nociva.

dal 72′ BELOTTI 6 – La grande volontà andrebbe premiata maggiormente. Quanto meno dimostra di stare bene atleticamente.

dal 80′ CAMARA 5,5 – Sempre il solito caos. Se lui è l’unico ricambio a centrocampo, la Roma non è messa benissimo.

dal 80′ EL SHAARAWY 6 – Positivo rivederlo con buona gamba, anche lui meritava più spazio.

ALL. MOURINHO – L’infortunio di Celik gli cambia subito le carte in tavola. La Roma ha problemi in fase di recupero palla nei primi 45’. Meglio nella seconda parte, quando il ritmo si alza leggermente, con ripartenze che dovevano essere sfruttate meglio. Tra un pizzico di sfortuna e qualche mancanza di troppo dei big alla fine arriva una sconfitta pesantissima. Quest’anno la campagna europea sembra nettamente più in salita. C’è la sensazione che ancora non si sia trovata la giusta quadratura.

-Betis Siviglia-

Bravo 7.5; Ruibal 6.5, Pezzella 6.5, Luiz Felipe 6, Miranda 6 (Moreno 6); Rodriguez 7.5, Guardado 6.5 (Carvalho 6); Canales 7, Fekir 6.5 (Luiz Henrique 7), Joaquin 6.5 (Rodri 6.5); Willian Jose 6 (Iglesias s.v.). All: Pellegrini 7