Ecco il nuovo stadio della Roma: asilo, campi da padel, museo. Un gioiello da 582 milioni di euro

Il nuovo stadio della Roma, che sorgerà nella zona di Pietralata verrà inaugurato in occasione del centenario. L’iniziativa dei Friedkin dovrebbe portare benefici sul territorio per 4 miliardi di Euro. […] Ci sarà una ripoposizione della Curva Sud per favorire gli abbonati storici e 3.062 posti riservati ai tifosi ospiti. Uscendo dall’impianto ci sarà un’area giochi per bambini, un anfiteatro all’aperto e un centro sportivo con 5 campi da tennis, altrettanti da padel, 3 da basket e 3 da calcetto. L’impianto sarà raggiungibile con i mezzi pubblici dalle stazioni Tiburtina e Quintiliani, a pochi passi di distanza.

Fonte: roma.repubblica.it

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

——————————————————————————

Entrando nello specifico del progetto si scopre anche la suddivisione dei 55mila posti, estendibili a 62mila per eventi particolari, che comporranno il futuro stadio.

Il settore ospiti avrà una capienza di 3mila spettatori, mentre sul lato opposto, in quella che è l’attuale Curva Sud, si nota una parte inferiore (numero 5) da 9264 posti. Al di sopra, nella piantina appare un settore diviso centralmente: da una parte (settore 6) 9815 spettatori che vanno dalla zona degli attuali distinti fino ad arrivare a metà tribuna Monte Mario, per dare un riferimento con l’Olimpico. 7566, invece, che dal centro della curva vanno fino alla fine di quelli che attualmente vengono chiamati distinti.