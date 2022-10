Celik: lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Out 2 mesi

Oltre il danno, la beffa: nella serata di ieri la Roma è stata sconfitta per 1-2 dal Betis e al minuto 5 del match Mehmet Zeki Celik è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio. Il terzino destro turco è stato colpito involontariamente da Mancini e ha accusato un problema al ginocchio. Oggi il venticinquenne ha svolto gli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Inizierà sin da subito la terapia conservativa e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.

Secondo quanto riportato dal giornalista Angelo Mangiante, Celik rimarrà ai box per circa 2 mesi.