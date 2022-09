Udinese-Roma, FORMAZIONI UFFICIALI: tornano Karsdorp e Spinazzola, confermato il tridente

Alle ore 20:45 la Roma scende in campo alla Dacia Arena per sfidare l’Udinese, nel match valido per la quinta giornata di campionato.

Dopo il discreto turnover visto contro il Monza, Jose Mourinho dovrebbe tornare ad una formazione quasi tipo, anche se farà a meno di Zaniolo, Wijnaldum, Kumbulla ed El Shaarawy.

Le FORMAZIONI UFFICIALI:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebeuhei, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All: Sottil.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho.