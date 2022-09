Roma-Helsinki, l’analisi tattica prima del match: a cosa stare attenti – FOTO

Nella serata di giovedì 15 settembre la Roma scende in campo per la seconda giornata di Europa League. Il girone della squadra giallorossa si è messo subito in salita con la sconfitta in Bulgaria contro il Ludogorets. All’Olimpico sarà la volta dell’Helsinki, reduce dallo 0-2 con il Real Betis. Analizziamo insieme quelle che potrebbero essere le chiavi tattiche della partita e le difficoltà che potremmo affrontare. Le foto sono riprese dal sito allenaremania.com e dalla pagina Instagram di riferimento, a cura di Luca Fatiga (allenatore qualificato Uefa B, socio fondatore di CornerTraining e responsabile dei contenuti tecnici del portale allenaremania.com

Trovate tutti i suoi screen tattici sulla pagina instagram @screentattico).

