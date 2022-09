Roma-Atalanta: problema al flessore per Pellegrini. Mourinho in conferenza: “Con la squadra in svantaggio è rimasto in campo”

La Roma cade in casa contro l’Atalanta: allo Stadio Olimpico finisce 0-1 con la rete di Scalvini per i nerazzurri. Prima del fischio d’inizio José Mourinho aveva perso Paulo Dybala per un fastidio al flessore sinistro e il tecnico giallorosso ha svelato in conferenza stampa che anche Lorenzo Pellegrini ha accusato un problema al flessore nel corso del match. “Pellegrini ha avuto un problema al flessore ma essendo la squadra sotto di un gol ha voluto rimanere in campo”, ha dichiarato il portoghese.