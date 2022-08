Wijnaldum: frattura della tibia destra nell’allenamento odierno. La Roma: “Forza Gini!” (COMUNICATO)

Pessima notizia per Josè Mourinho e i tifosi della Roma: come specificato sul sito ufficiale del club giallorosso “in seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni“. Il club giallorosso ha voluto manifestare la propria vicinanza al nuovo acquisto con un “Forza Gini!“.

Fonte: Asroma.com

Difficile poter prevedere con certezza i tempi di recupero di Wijnaldum: le variabili sono infatti diverse, a partire dalla tipologia di frattura riportata fino ad arrivare al modo in cui il giocatore deciderà di trattare l’infortunio – operazione o meno -. Di fatto sono però praticamente nulle le chances di vedere nuovamente l’olandese con la maglia della Roma prima del 2023 complice anche la pausa prevista per il mondiale in Qatar.

Filtra qualche informazione in più sulla dinamica dell’infortunio di Georginio Wijnaldum: secondo il sito specializzato la frattura sarebbe stata determinata da uno scontro con Felix in allenamento, quello di rifinitura in vista del match con la Cremonese.

Fonte: calciomercato.com

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport Wijnaldum avrebbe optato per l’intervento chirurgico, da effettuare nelle prossime ore. I tempo di recupero sarebbero così ridotti a circa due mesi e mezzo, in tempo per provare ad aggregarsi alla nazionale olandese per il Mondiale. Domani dovrebbe arrivare l’ufficialità…