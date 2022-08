UFFICIALE, Carles Perez al Celta Vigo: operazione in prestito con diritto di riscatto. La Roma: “In bocca al lupo” (FOTO e COMUNICATO)

Il 24enne calciatore catalano ha giocato 13 partite con l’FC Barcelona, ​​in cui ha segnato due gol e dato tre assist, prima della sua positiva incursione nel Calcio. Con l’AS Roma, Carles Pérez ha giocato 75 partite, di cui diverse in Europa League e Conference League, competizione in cui è stato proclamato campione.

Il giocatore ha giocato con la Spagna Under 16, Under 17 e Under 21. Questo è l’ottavo acquisto dell’RC Celta in questa stagione dopo l’arrivo di Williot Swedberg, Luca de la Torre, Óscar Rodríguez, Unai Núñez, Agustín Marchesín, Óscar Mingueza e Gonçalo Paciencia”.

𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 📣 ¡Carles Pérez, octavo fichaje del #RCCelta!



El atacante catalán se suma al proyecto celtista. Vigente campeón de la @europacnfleague con la @OfficialASRoma, llega como cedido con opción de compra ⚡️



Benvingut, Carles! #FagamosHistoria #BenvidoCarles — RC Celta (@RCCelta) August 9, 2022

Successivamente anche la Roma ha confermato l’operazione: “L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con il Celta Vigo per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Carles Perez.

In giallorosso, in tre stagioni, l’attaccante spagnolo ha collezionato 64 presenze, segnando 8 gol. Il primo lo mise a segno contro il Gent il 20 febbraio 2020, in Europa League.

Il Club augura a Carles il meglio per la nuova avventura nella Liga”.

