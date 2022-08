Juventus-Roma, MOURINHO: “Bruttissimo primo tempo, siamo stati fortunati. Aspetto che domani arrivi qualcuno di importante”

José Mourinho commenta a DAZN la partita tra Juventus e Roma:

“Non possiamo avere questo atteggiamento. Pregavo per finire 1-0 il primo tempo, era un risultato fantastico per noi. Siamo stati fortunati, potevano chiudere la partita. A volte tu sei dominato, ma gestisci bene le difficoltà fino all’intervallo. Non abbiamo fatto neanche questo, è stata fortuna nostra. Nel secondo tempo una squadra diversa, dentro la partita. Purtroppo una panchina con poche soluzioni offensive, senza Zaniolo o Wijnaldum né un giocatore che potrà arrivare…Con loro poteva essere diverso. Allegri con tutti i problemi avuti ha fatto cambi con Milik, Kean e McKennie. Un rischio giocare così, analizzo isolatamente i due tempi devo dire che nel secondo abbiamo meritato di vincere 1-0. Non voglio dire che è meritato, sarebbe dare alla squadra un valore che non abbiamo avuto”.

Troppi errori in costruzione. Quest’anno però reagite meglio.

“E’ vero, è stata dura togliere Mancini perché i miei tre difensori sono stati vittime di un gioco orribile sui quinti e sui due centrocampisti. La prima azione è stata piena di errori. Sull’1-0 per loro dovevamo provare a reagire, invece non siamo andati. Nel secondo tempo, dopo un primo bruttissimo, non era facile. Loro sanno gestire e si chiudono, ma noi abbiamo fatto molto bene, un punto importante per noi. Positivo di uscire con il feeling di fare meglio. Zaniolo in questo tipo di partite è poderoso, ha forza fisica, ci è mancato tanto. Mancano 3 settimane per lui, vediamo se domani arriva uno che può aiutarci e che può spingere Tammy a giocare di più, a spingere di più”.

La Roma sta facendo un percorso per arrivare ai livelli della Juventus?

“Sto cercando di essere onesto con voi e con le persone a casa. Potevo fare il fenomeno e dire che nel secondo tempo siamo stati incredibili. Ma non sono così, non nascondo nulla. L’inizio di questa partita ricorda l’anno scorso a San Siro, con errori subito in costruzione. Bisogna crescere e aspettare che arriva gente importante, la panchina è importante anche per il feeling dei giocatori. Quello che è successo con i terzini. Karsdorp dell’anno scorso è una storia, quest’anno se non sta bene entra Celik, lo stesso con Zalewski a sinistra. Questo punto va bene per noi. Inoltre un grande arbitro, ha fatto una partita straordinaria, per me nel campo ha dato sensazione di un arbitro di alto livello”.

Abraham ha esultato alla fine per l’1-1.

“Mi piace che il giocatore festeggia, sa dell’importanza delle partite e dei risultati. Certo con una vittoria e con migliori prestazioni entrerò più simpatico nello spogliatoio”.