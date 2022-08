JUVENTUS-ROMA: la formazione UFFICIALE. Tutto confermato con Cristante e Matic in mediana

Dopo le vittorie con Salernitana e Cremonese, la Roma è attesa dal primo big match stagionale: i giallorossi fanno visita alla Juventus all’Allianz Stadium, sfida in scena alle 18.30. Formazione senza sorprese, e annunciata ieri da Mourinho in conferenza, con Mancini, Smalling e Ibañez in difesa a protezione di Rui Patricio, Matic in mediana con Cristante. Capitan Pellegrini avanza sulla trequarti con Dybala, grande ex di giornata, a supporto di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS: Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Miretti, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Rovella, McKennie, Zakaria, Kean, Milik, Soulè.

All.: Allegri.

ROMA (UFFICIALE): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Celik, Bove, Tripi, Shomurodov, El Shaarawy, Zalewski.

All: Mourinho.

Arbitro: Irrati. Assistenti: Preti-Berti. IV uomo: Abisso. VAR: Di Paolo. AVAR: Paganessi.