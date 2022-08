Europa League: Roma nel gruppo C con Ludogorets, Betis e Helsinki. Al sorteggio presenti Dan Friedkin e Pinto

E’ ormai finita l’attesa per conoscere quali saranno le avversarie della Roma nella fase a gironi della prossima edizione dell’Europa League. È andato in scena in questi minuti il sorteggio a Istanbul della seconda competizione europea. Per i giallorossi erano presenti sia il presidente Dan Friedkin(coinvolto anche nella riunione dei membri dell’ECA) sia il General Manager Tiago Pinto. Io sorteggio ha visto uscire dall’urna il Real Betis, i bulgari del Ludogorets e l’HJK di Helsinki. Ecco di seguito l’elenco di tutti i raggruppamenti.

GRUPPO A

Arsenal

PSV

Bodo/Glimt

Zurigo

GRUPPO B

Dynamo Kiev

Stade Rennais

Fenerbahce

Larnaca

GRUPPO C

Roma

Ludogorets

Real Betis

HJK Helsinki

GRUPPO D

Braga

Malmo

Union Berlino

Union St. Gilloise

GRUPPO E

Manchester United

Real Sociedad

Sheriff

Omonia

GRUPPO F

Lazio

Feyenoord

Midtylland

Sturm Graz

GRUPPO G

Olympiacos

Qarabag

Friburgo

Nantes

GRUPPO H

Stella Rossa

Monaco

Ferencvaros

Trabzonspor