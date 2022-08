Mentre la Roma attende l’arrivo di Georginio Wijnaldum, Jordan Veretout saluta il club giallorosso. Secondo l’esperto di calciomercato, è fatta per il trasferimento del centrocampista francese al Marsiglia a titolo definitivo e la Roma incasserà 11 milioni di euro ai quali potranno essere aggiungi altri 4,5 milioni di bonus legati agli obiettivi: 2 milioni in caso di raggiungimento di 30 presenze e altri 2,5 in caso di qualificazione in Champions League.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

