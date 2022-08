Con la Roma alla ricerca di un centrocampista per rimpiazzare l’infortunato Gini Wijnaldum si torna a parlare in ottica giallorossa di Saul, già accostato in passato e circolato anche in mattinata su alcuni quotidiani. Stando alle informazioni del giornalista Ekrem Konur, la Roma starebbe trattando con l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino del centrocampista, per il trasferimento in prestito del classe ’94 in giallorosso.

🚨AS Roma are in talks to sign Atletico Madrid's 27-year-old Spanish player Saúl Ñíguez on loan.

