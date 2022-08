Calciomercato Roma: Camara vicino, prestito a 2 milioni con riscatto a 8. È lui il prescelto

Una settimana esatta alla chiusura del calciomercato, con la Roma alla piena ricerca di un centrocampista. L’infortunio di Wijnaldum ha cambiato i piani a Trigoria, con gli ultimi sforzi che saranno indirizzati in mezzo al campo anziché in difesa. Il nome che sembra in posizione favorita rispetto agli altri è Mady Camara, 25enne mediano della Guinea e in forza all’Olympiakos, per il quale la trattativa è vicina alla chiusura, con alcuni dettagli ancora da sistemare. Si lavora sulla base di un prestito oneroso di 2 milioni più 8 per il riscatto obbligatorio, legato a condizioni non così semplici da raggiungere.

Andando ad analizzare le caratteristiche del nazionale guineano, con un esperto scouting contattato dalla nostra redazione, possiamo fornire la seguente descrizione.

Si tratta di una mezzala difensiva, con una buona capacità di servire i compagni nello spazio con passaggi filtranti e indirizza con continuità il gioco in verticale. Dinamico nello smarcamento sia in appoggio che a sostegno. Abile nell’1vs1 difensivo e nel contrasto. Riconosce quando accorciare in zona palla o mantenere il posizionamento. Veloce nel rilanciare l’azione in transizione.

Dotato di discreta tecnica e buone capacità fisiche e cognitive, si fa apprezzare nel recupero palla mediante contrasto e intercetto e nella stesura di attacchi rapidi per la capacità di giocare velocemente in verticale con entrambi i piedi.

Può ricordare per alcune caratteristiche Zambo Anguissa, passato al Napoli lo scorso anno. Proprio la squadra di Spalletti lo aveva seguito nell’estate del 2021, ma la richiesta dell’Olympiacos fu all’epoca troppo onerosa. Ora il suo approdo nel calcio italiano sembra maturo.