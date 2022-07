Calciomercato Roma, Wijnaldum è un obiettivo concreto: il giocatore vuole raggiungere Mourinho

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli obiettivi a centrocampo della Roma e spiega che per Davide Frattesi col Sassuolo è tutto in stand-by. Il sogno è Georginio Wijnaldum che è in uscita dal Paris Saint-Germain. Serve però l’aiuto del club parigino. Perché il centrocampista olandese guadagna oltre nove milioni di euro netti, e nemmeno i benefici del decreto crescita potrebbero aiutare la Roma a chiudere un’operazione tanto onerosa. Ma

dal momento che Galtier, nuovo tecnico dei francesi, ha messo sul mercato il giocatore la Roma sta pensando a un prestito oneroso con partecipazione dell’ingaggio (la metà) da parte dei parigini. L’operazione non è semplice, ma la Roma ci proverà grazie anche alla volontà dell’olandese di giocare per Mourinho.

