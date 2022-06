As Roma: pubblicati documenti dell’Opa promossa dai Friedkin

In mattinata, dal sito ufficiale della Roma, è stata resa nota l’“offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria” da parte della Romulus and Remus Investments LLC, per rastrellare la parte di azioni del club giallorosso ancora disponibile sul mercato e procedere, in caso di successo dell’operazione, all’uscita dalla Borsa. Tra i premi riservati agli azionisti che aderiranno all’offerta, si va dalla possibilità di assistere agli allenamenti, a partecipare ad eventi con la squadra e Mourinho presenti fino addirittura ad una cena, in location esclusiva, insieme a Dan e Ryan Friedkin.

Questa la nota che parte da Houston, base del Friedkin Group:

Facendo seguito a quanto comunicato in data 9 giugno 2022 in relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”) su massime n. 62.918.072 azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. (l’“Emittente”), rappresentative di circa il 10,005% del capitale sociale del medesimo, finalizzata al delisting (l’“Offerta”), l’Offerente rende nota la pubblicazione, avvenuta in data odierna, del documento di Offerta (il “Documento di Offerta”) approvato dalla Consob con delibera n. 22350 del 9 giugno 2022 ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”). Il Documento di Offerta è disponibile presso: (i) la sede operativa dell’Offerente in 1375 Enclave Parkway, Houston, Texas 77077 USA; (ii) la sede legale dell’Emittente in piazzale Dino Viola n.1, Roma 00128; (iii) la sede di Equita SIM S.p.A. quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in via Filippo Turati n. 9, Milano; (iv) la sede legale degli altri intermediari incaricati (BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.); (v) il sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.asroma.com; (vi) il sito internet dedicato all’Offerta all’indirizzo www.assist.asroma.com; (vii) il sito internet del Global Information Agent all’indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

Al Documento di Offerta è allegato il comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti” ), il quale – ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti – include il parere degli amministratori indipendenti dell’Emittente a cui è allegato il parere del prof. Enrico Laghi, esperto indipendente incaricato dagli amministratori indipendenti dell’Emittente di valutare la congruità, da un punto di vista finanziario, del corrispettivo dell’Offerta. Per ogni ulteriore informazione in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

