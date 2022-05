Torino-Roma, ABRAHAM: «Il mio cuore è qui a Roma. Finita bene una stagione difficile, ora chiudiamo con un trofeo»

Queste le dichiarazioni di Tammy Abraham, attaccante della Roma, al termine del match con il Torino:

ABRAHAM A DAZN

Era da un po’ che non segnavi, oggi doppietta. Che soddisfazione è essere in Europa?

Avrei voluto farne tre per la mia squadra, ma la cosa più importante era vincere. Volevamo chiudere bene questa stagione difficile, ora possiamo concentrarci sulla finale

E’ la stagione in cui sei migliorato di più?

Come ho sempre detto mi sono subito innamorato di questo club. Ho cercato sempre di aiutare la squadra, è un campionato molto positivo per me e spero che sia un trampolino di lancio per la prossima stagione. Ora vogliamo chiudere con un trofeo.

Ora la finale, la testa è già lì?

Certo, è un sogno che si avvera, per la Roma e per i tifosi. Ora riposiamo un paio di giorni e speriamo di festeggiare mercoledì

Indipendentemente come andrà, ti vedremo ancora con la maglia della Roma?

Amo questo club, mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore. Il mio cuore è a Roma e con la Roma, non aggiungo altro.