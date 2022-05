Roma-Venezia, KUMBULLA: “Giocare al massimo e vincere per arrivare al meglio alla finale”

Ultimo impegno in casa per la Roma in questa stagione: all’Olimpico arriva il Venezia nella penultima giornata di Serie A. Prima del fischio d’inizio il difensore giallorosso Marash Kumbulla ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

KUMBULLA A SKY SPORT

Stadio esaurito, quali risposte dovete dare?

“Solo un’unica risposta: portare a casa i 3 punti e far divertire i nostri tifosi, farli felici”.

Nel pomeriggio è arrivata la notizia del Venezia in B, può mandarvi in campo con meno motivazione?

“No, non è ammissibile Spesso quando succede questo le squadre retrocesse giocano con la testa libera e ci mettono in difficoltà”.

Come gestite che c’è il 25 maggio nell’immaginario di tutti?

“Penso che c’è un solo modo di arrivarci al meglio: giocare ogni partita al massimo e vincere le ultime due partite per arrivare al meglio alla finale”.