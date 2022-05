Roma-Leicester, PINTO: “Olimpico eccezionale, Mourinho leader giusto per guidarci al successo”

Roma-Leicester: secondo atto. All’Olimpico giallorossi e Foxes si sfidano alle 21.00 nel ritorno della semifinale di Conference League. Prima del fischio d’inizio il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

Che spettacolo di stadio…

“Oggi è una notte per la quale abbiamo lavorato tutta la stagione. È un piacere venire qua con minimo il 50% di possibilità di andare avanti. Siamo felici e carichi, vedere lo stadio così e la gente per strada è veramente eccezionale”.

Avete onorato la Conference, ma questa società e questi tifosi sono da Champions.

“Ora siamo una squadra di Serie A e Conference, vogliamo giocare questa semifinale come la più importante partita della stagione, vogliamo andare avanti e la finale. Poi abbiamo 3 partite di campionato. La prossima stagione vedremo gli obiettivi”.

Un anno fa avete annunciato Mourinho. Pensava un anno dopo di arrivare a questa serata?

“Lo abbiamo annunciato anche per questo. Abbiamo al 100% la certezza che sia il leader giusto per questo progetto. Quello che fa in campo e che fa per l’unione della città e dei tifosi è incredibile, è la persona giusta e il leader giusto per guidare la Roma al successo”.