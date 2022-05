Roma-Feyenoord, TIAGO PINTO: “Emozione molto grande, la finale si vince con la testa. In futuro vogliamo giocare altre finali”

Anche il d.g. romanista Tiago Pinto ha risposto alle domande di SKY prima di Roma-Feyenoord:

I manager sono sempre freddi…

“L’emozione è molto grande, capire cosa significa per una città arrivare ad una finale. La finale si vince con la testa, vogliamo farlo per i tifosi che ci hanno dato sempre sostegno. Siamo tesi in attesa che l’arbitro fischi”.

I Friedkin dicono che è solo un punto di partenza

“Arrivare alla fine della stagione con questi risultati è ottimo. Abbiamo portato qui Mourinho, abbiamo speso tanto e siamo in finale. Sappiamo la nostra strada, ma poi dobbiamo e vogliamo giocare altre finali”.

La crescita della Roma?

“La squadra è cresciuta, anche come struttura societaria. Sono convinto che sarà un movimento giusto, daremo soddisfazioni ai nostri tifosi”.