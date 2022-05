ROMA-BOLOGNA: la formazione UFFICIALE. Riposo per Smalling, Pellegrini, Karsdorp e Abraham. Davanti Zaniolo-Felix

Tra il doppio confronto europeo con il Leicester c’è l’impegno col Bologna: questa sera la Roma, dopo la semifinale d’andata di Conference League con gli inglesi, ospita la squadra di Mihajlovic – che non sarà in panchina all’Olimpico – per la 35a giornata di campionato. José Mourinho dovrà rinunciare a Mkhitaryan, ai box per infortunio, e Sergio Oliveira, che sconta un turno di squalifica. Il tecnico giallorosso sceglie il turnover e lascia a riposo Smalling, Karsdorp, Zalewski, Pellegrini ed Abraham: chance dal 1′ per Maitland-Niles, Carles Perez, El Shaarawy e Felix. Niente da fare per Shomurodov.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Maitland-Niles, Carles Perez, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo, Felix.

A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Karsdorp, Viña, Spinazzola, Pellegrini, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, Shomurodov, Abraham.

All.: Mourinho.

BOLOGNA: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic.

A disp.: Molla, Bardi, Bonifazi, Binks, Svanberg, Viola, Mbaye, Aebischer, Vignato, Kasius, Orsolini, Sansone.

All.: Mihajlovic (indisponibile, in panchina il vice De Leo).

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Raspollini – Di Gioia. IV uomo: Camplone. VAR: Piccinini. AVAR: Alassio.