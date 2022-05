Fiorentina-Roma, MOURINHO: “Campionato difficile. Sarebbe importante conquistare un posto europeo prima della finale di Conference”

Fiorentina-Roma al “Franchi” chiude la 36a giornata di campionato. Prima del fischio d’inizio del match, fondamentale nella corsa per un posto in Europa, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Immagino che tra le partite del suo cuore ci sia anche l’andata, era la prima all’Olimpico. 8 mesi dopo quanto è cambiata la sua squadra?

“È andato troppo veloce, quando dici così è perché ti senti a tuo agio, sei felice di lavorare, non senti la stanchezza e non preghi per arrivare subito alla fine della stagione. Abbiamo costruito un senso di famiglia e poi a poco a poco tatticamente abbiamo dato una direzione in cui i giocatori sono a loro agio e possiamo ottenere il meglio possibile dalle qualità dei giocatori. È un campionato difficile, diverso dall’anno scorso e la prova evidente è la Fiorentina. Per questa ragione abbiamo 3 partite in più per cercare di finire il meglio possibile, se possiamo prendere un posto europeo prima di giocare la finale sarebbe importante”.